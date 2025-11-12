Стало известно, как тренировки влияют на уровень стресса

Тренировки помогают справиться со стрессом, даже если включать их в распорядок дня один раз в неделю. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

По ее словам, физическая активность может снижать уровень кортизола, который влияет на переедание и колебания веса. После нагрузки в организме активизируется лимфатическая система, выводятся токсины, улучшается питание кожи и волос. Кроме того, при регулярных занятиях спортом улучшается усвоение витаминов и Омега-3.

«Физическая нагрузка, даже минимальная, стабилизирует уровень сахара и помогает усваивать магний — элемент спокойствия. Именно поэтому после тренировки мы ощущаем «легкость в голове» — это химия, а не мотивация», — заключила Гордеева.

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина до этого говорила, что регулярные занятия спортом стимулируют выработку «гормонов счастья» — эндорфинов, а также укрепляют нервную систему и помогают справляться с эмоциональными перегрузками. Однако важно, чтобы тренировки не были в тягость, вводить их в распорядок следует постепенно.

