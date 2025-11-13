Врач ответила, можно ли восполнить дефицит витамина D3 продуктами

Восполнить дефицит витамина D3 только продуктами питания невозможно, особенно если речь идет о генетической мутации. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, в последнем случая в организме могут происходить сбои при транспортировке витамина и его переводе в активную форму.

«Потому что холекальциферол — это форма витамина D, который в нашем организме сам по себе не действует. Он сначала должен в печени преобразоваться в 25-гидроксикальциферол, а потом в почках уже в активную форму — кальцитриол», — сказала Скорогудаева.

Врач уточнила, что принимать витамин D3 нужно только после консультации со специалистом и сдачи анализа.

Нутрициолог Алла Макарова до этого говорила, что витамин D — это главный осенний «антидепрессант», поскольку именно его нехватка провоцирует упадок сил и подавленное настроение. Она посоветовала с сентября по апрель принимать витамин D, предварительно сдав анализ для определения необходимой дозировки. Кроме того, следует включить в рацион жирные сорта рыбы, яичные желтки и печень.

