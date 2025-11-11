Россиянам назвали главный осенний антидепрессант

Витамин D — это главный осенний «антидепрессант», поскольку именно его нехватка провоцирует упадок сил и подавленное настроение. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила нутрициолог Алла Макарова.

«Осенью, с уменьшением продолжительности дня и облачной погоды, организм получает меньше ультрафиолетового излучения, необходимого для синтеза витамина D. И тогда ухудшается состояние костей, мышц, страдает работа опорно-двигательного аппарата, ухудшается настроение», — объяснила специалист.

Она посоветовала с сентября по апрель принимать витамин D, предварительно сдав анализ для определения необходимой дозировки. Кроме того, следует включить в рацион жирные сорта рыбы, яичные желтки и печень.

Согласно недавнему исследованию, каждый третий россиянин (34%), сталкиваясь с сезонной апатией, наводит порядок или делает уборку, чтобы вернуть чувство контроля. Еще 29% успокаиваются за счет кулинарных экспериментов. Опрошенные признаются, что во время приготовления пищи они избавляются от тревожных мыслей и наслаждаются процессом. При этом больше трети респондентов (37%), находясь дома, успокаиваются за счет просмотра видео, фильмов и сериалов.

