Найден простой способ снизить риск повторного инфаркта в два раза

AHA: прием витамина D3 снижает риск повторного инфаркта вдвое
Shutterstock

Прием добавок с витамином D3 после сердечного приступа может существенно снизить риск повторного инфаркта. К такому выводу пришли кардиологи из клиники Intermountain Health (США). Результаты исследования представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации (AHA).

Исследование проводили с апреля 2017 по май 2023 года. В нем участвовали 630 пациентов, которые в течение месяца до включения в проект перенесли инфаркт. Ученые наблюдали за испытуемыми до марта 2025 года, фиксируя случаи развития сердечно-сосудистых осложнений.

Участников разделили на две группы, одна из которых получала целенаправленную терапию витамином D3. Целью приема было повышение уровня витамина в крови до 40 нанограммов на миллилитр. Отмечается, что изначально у 85 % пациентов уровень D3 был ниже этого порога. Более половины нуждались в стартовой дозе 5000 МЕ, что значительно превышает стандартные рекомендации (600–800 МЕ).

В ходе наблюдений исследователи оценивали частоту серьезных сердечных событий, включая повторный инфаркт, инсульт, госпитализацию из-за сердечной недостаточности или летальный исход. Среди 630 участников у 107 произошли такие осложнения.

Результаты показали: в целом заболеваемость сердечно-сосудистыми патологиями между группами не различалась. Однако у пациентов, принимавших витамин D, риск повторного инфаркта оказался вдвое ниже.

Следующим шагом для ученых станет проведение более масштабного клинического исследования для подтверждения этих результатов. Исследователи планируют определить точные механизмы, лежащие в основе терапевтического эффекта витамина D3.

Ранее россиян предупредили, что чувство усталости может оказаться симптомом ишемии сердца.

