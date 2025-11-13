В Госдуме оценили идею о продолжении работы на больничном за оплату

Инициатива разрешить россиянам работать на больничном при сохранении дохода может стать эксплуатацией заболевшего. Об этом «Москве 24» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В случае, если сотруднику выписали листок нетрудоспособности, ему требуется определенный период покоя и нахождения дома, подчеркнула депутат. По ее словам, он не сможет самостоятельно определить, насколько он болен и способен ли он работать в это время.

Бессараб подчеркнула, что даже работа в дистанционном формате может привести к более серьезным последствиям.

«Иначе, как только мы примем такое на законодательном уровне, работодатели сразу начнут спрашивать: «Товарищ Иванов, а вы точно не легко болеете? Точно на вас нельзя сейчас скинуть в дистанционном формате вот этот отчет?» То есть начнут стремиться к тому, чтобы навалить дополнительную работу при любых обстоятельствах», — добавила она.

Накануне сообщалось, что в России может появиться возможность работать в упрощенном режиме во время болезни без перевода на больничный и потери в заработке. Инициатива призвана устранить существующий правовой пробел, при котором сотрудник считается либо полностью здоровым, либо полностью нетрудоспособным.

