В Госдуме оценили идею о продолжении работы на больничном за оплату

Депутат Бессараб раскритиковала идею о продолжении работы на больничном
Александр Кряжев/РИА Новости

Инициатива разрешить россиянам работать на больничном при сохранении дохода может стать эксплуатацией заболевшего. Об этом «Москве 24» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В случае, если сотруднику выписали листок нетрудоспособности, ему требуется определенный период покоя и нахождения дома, подчеркнула депутат. По ее словам, он не сможет самостоятельно определить, насколько он болен и способен ли он работать в это время.

Бессараб подчеркнула, что даже работа в дистанционном формате может привести к более серьезным последствиям.

«Иначе, как только мы примем такое на законодательном уровне, работодатели сразу начнут спрашивать: «Товарищ Иванов, а вы точно не легко болеете? Точно на вас нельзя сейчас скинуть в дистанционном формате вот этот отчет?» То есть начнут стремиться к тому, чтобы навалить дополнительную работу при любых обстоятельствах», — добавила она.

Накануне сообщалось, что в России может появиться возможность работать в упрощенном режиме во время болезни без перевода на больничный и потери в заработке. Инициатива призвана устранить существующий правовой пробел, при котором сотрудник считается либо полностью здоровым, либо полностью нетрудоспособным.

Ранее россиянам рассказали, зачем нужен большой стаж.

