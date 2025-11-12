В России предложили разрешить сотрудникам работать за оплату на больничном

В Госдуме предложили разрешить работать на больничном без потери в зарплате

В России может появиться возможность работать в упрощенном режиме во время болезни без перевода на больничный и потери в заработке. Соответствующий законопроект депутата Ярослава Нилова направлен на отзыв в правительство, сообщает РИА Новости.

Документом предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей, которая введет понятие «временный адаптивный режим труда». Инициатива призвана устранить существующий правовой пробел, при котором сотрудник считается либо полностью здоровым, либо полностью нетрудоспособным.

«Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации... новой статьей 931, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда», — указано в пояснительной записке к проекту.

Согласно проекту, новый режим будет добровольным и установится на основании заявления работника при наличии медицинского заключения. В документе должны быть рекомендации по адаптации условий труда. На время действия такого режима за сотрудником сохранится средний заработок. По мнению автора инициативы, это позволит работникам сохранять доход при легких заболеваниях, а работодателям — снизить издержки и избежать проблем с заменой отсутствующих специалистов.

5 ноября депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что максимальная сумма больничного в 2025 году составляет 5673 рубля в день.

Ранее россиянам напомнили об изменении расчета больничного с 2026 года.