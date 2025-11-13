Россиянам рассказали, зачем нужен большой стаж

Большой страховой стаж гарантирует россиянам повышенные выплаты по больничному листу и возможность досрочно выйти на пенсию, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, большой страховой стаж — это, во-первых, дополнительное конкурентное преимущество на рынке труда, а, во-вторых, в зависимости от числа лет страхового стажа назначаются некоторые социальные выплаты.

«Например, размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 60% среднедневного заработка при страховом стаже до пяти лет, 80% — от пяти до восьми лет, 100% — восемь и более лет. Если, например, среднедневной заработок составляет 2 тыс. рублей, тогда размер дневного пособия будет равен 1,2 тыс. рублей при страховом стаже до пяти лет, 1,6 тыс. рублей — при стаже от пяти до восьми лет, и 2 тыс. рублей — при страховом стаже от восьми лет и более. В приведенном примере размер дневного пособия отличается на 800 рублей», — отметил экономист.

То есть при 10 днях периода временной нетрудоспособности разница в приведенном примере будет равна 8 тыс. рублей, уточнил Балынин.

По его словам, при наличии страхового стажа 37 лет у женщин и 42 лет у мужчин можно выйти на пенсию досрочно — на два года раньше общеустановленного возраста. Согласно ожидаемому к концу 2026 года среднему размеру страховой пенсии по старости в 27,1 тыс. рублей, можно дополнительно получить порядка 650 тыс. рублей, констатировал эксперт.

Он напомнил, что страховой стаж формируется только при официальном трудоустройстве, поэтому крайне важно всегда отказываться от предложений с «зарплатой в конвертах»: любая теневая занятость незаконна и наказуема, а также наносит долгосрочный финансовый ущерб.

В 2026 году на пенсию смогут выйти женщины 59 лет и мужчины 64 лет. Для получения страховой пенсии по старости им нужно 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

