В декабре некоторые россияне получат повышенную пенсию

Глава СДСЖР Епифанова: в декабре некоторым россиянам планово повысят пенсии
Александр Кряжев/РИА Новости

В декабре некоторые категории российских пенсионеров получат повышенные выплаты. Это плановый рост, который производится без дополнительных заявлений и необходимости предоставлять какие-либо документы, напомнила в беседе с RT председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

В первую очередь повышение затронет граждан, которые в ноябре отметили 90-летие – страховая часть их выплат автоматически удвоится, отметила Епифанова. Также перерасчет ожидает пенсионеров, получивших I группу инвалидности. При этом, если пенсионеру исполнилось 80 лет, и одновременно с этим он получил инвалидность, то повышение произведут только по одному из этих оснований, предупредила эксперт.

Она напомнила, что эти начисления Соцфонд проводит в автоматическом режиме на основе сведений, указанных в госреестрах.

«Отдельным гражданам также может быть назначена доплата за уход или по новым основаниям, связанным с возрастом и социальным статусом», — заключила Епифанова.

Напомним, по данным Соцфонда РФ, число россиян, получающих пенсию по старости, превысило 32,7 миллиона человек, при этом почти каждый пятый из них продолжает трудиться. То есть 6,123 миллиона пенсионеров являются работающими, а 26,625 миллиона — неработающими.

Ранее был раскрыт размер минимальной пенсии в 2026 году.

