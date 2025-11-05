На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Малоимущим россиянам хотят автоматически продлевать соцвыплаты

Депутат Миронов призвал автоматически продлевать соцпомощь малоимущим россиянам
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России необходимо упростить процедуру предоставления социальной помощи малоимущим гражданам, в том числе автоматически продлевать им соцвыплаты. Соответствующий законопроект в Госдуму внес председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Продление выплат малоимущим семьям, одиноким гражданам следует проводить в беззаявительной форме автоматически. Документ предполагает, что так органы защиты будут действовать, если у них не появится данных об улучшении финансового состояния льготника.

Миронов объяснил важность своей инициативы тем, что многие россияне теряют госпомощь, не успев подать вовремя заявление, причем часто это связано с уважительными причинами – например, ухудшением здоровья. В результате права граждан нарушаются, они не получают положенные выплаты, что наносит удар по всей системе соцзащиты страны, делая ее неэффективной, подчеркнул депутат.

Парламентарий при этом предложил сохранить за органами соцзащиты право по необходимо запрашивать данные у граждан о положении семьи, дополнительные документы с подтверждением прав на получение льгот.

Напомним, на днях сообщалось, что в Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект о введении продовольственных сертификатов для граждан с низким уровнем дохода. Согласно проекту закона, на получение сертификата смогут рассчитывать постоянно проживающие в России граждане, чьи семьи имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе. Номинальная стоимость сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать стоимость лекарств малоимущим пенсионерам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами