Малоимущим россиянам хотят автоматически продлевать соцвыплаты

В России необходимо упростить процедуру предоставления социальной помощи малоимущим гражданам, в том числе автоматически продлевать им соцвыплаты. Соответствующий законопроект в Госдуму внес председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Продление выплат малоимущим семьям, одиноким гражданам следует проводить в беззаявительной форме автоматически. Документ предполагает, что так органы защиты будут действовать, если у них не появится данных об улучшении финансового состояния льготника.

Миронов объяснил важность своей инициативы тем, что многие россияне теряют госпомощь, не успев подать вовремя заявление, причем часто это связано с уважительными причинами – например, ухудшением здоровья. В результате права граждан нарушаются, они не получают положенные выплаты, что наносит удар по всей системе соцзащиты страны, делая ее неэффективной, подчеркнул депутат.

Парламентарий при этом предложил сохранить за органами соцзащиты право по необходимо запрашивать данные у граждан о положении семьи, дополнительные документы с подтверждением прав на получение льгот.

Напомним, на днях сообщалось, что в Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект о введении продовольственных сертификатов для граждан с низким уровнем дохода. Согласно проекту закона, на получение сертификата смогут рассчитывать постоянно проживающие в России граждане, чьи семьи имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе. Номинальная стоимость сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать стоимость лекарств малоимущим пенсионерам.