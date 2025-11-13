«Прайм»: Ошибки в трудовой книжке могут отсрочить пенсию

Ошибки в трудовой книжке могут привести к уменьшению размера пенсии и к отсрочке ее назначения. Об этом сообщил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Чаще всего в трудовой встречается ошибка с датами приема на работу и увольнения. Особенно это касается случаев, когда информацию переносят из старых бумажных документов, в которых записи нередко сделаны выцветшими чернилами или неразборчивым почерком, рассказал профессор.

«Потеря даже нескольких месяцев стажа – это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты», — сказал он, отметив, что за каждый неучтенный месяц гражданин недополучит пенсионные баллы, так как страховые взносы за этот период выпадают из расчета.

Еще одна распространенная ошибка касается неправильного указания в трудовой книжке полного названия организации или должности. Такая запись может быть признана недействительной.

Если компания за время вашей работы сменила название или была реорганизована, доказать этот период стажа будет крайне сложно, предупредил юрист.

До этого юрист Екатерина Ноженко посоветовала россиянам проверить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, в которой содержатся все основные данные, влияющие на размер пенсии.

Ранее экономист сообщил, что большой стаж повышает больничные выплаты и дает досрочную пенсию.