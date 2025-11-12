Юрист рассказала, почему нужно проверить пенсионную выписку в ноябре

Юрист Ноженко: в ноябре надо проверять выписку из индивидуального лицевого счета

Россиянам в ноябре необходимо проверить выписку из индивидуального лицевого счета (пенсионную выписку). Об этом сообщила юрист ЕЮС Екатерина Ноженко агентству «Прайм».

Каждому гражданину важно проверять выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, в котором содержатся все основные данные, влияющие на размер пенсии. В пенсионной выписке отображается размер индивидуального пенсионного коэффициента, общий страховой стаж, нестраховые периоды, которые влияют на размер пенсии.

Если не все данные отображены или размер учтенных взносов не соответствует уплаченным, Ноженко рекомендует подать заявление о корректировке сведений.

После этого выплата может быть увеличена, также гражданин сможет получить недополученную пенсию, добавила она.

11 ноября Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, в соответствии с которым ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января следующего года составит 270 месяцев.

Ранее был назван размер минимальной пенсии в 2026 году.