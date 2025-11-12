На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказала, почему нужно проверить пенсионную выписку в ноябре

Юрист Ноженко: в ноябре надо проверять выписку из индивидуального лицевого счета
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Россиянам в ноябре необходимо проверить выписку из индивидуального лицевого счета (пенсионную выписку). Об этом сообщила юрист ЕЮС Екатерина Ноженко агентству «Прайм».

Каждому гражданину важно проверять выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, в котором содержатся все основные данные, влияющие на размер пенсии. В пенсионной выписке отображается размер индивидуального пенсионного коэффициента, общий страховой стаж, нестраховые периоды, которые влияют на размер пенсии.

Если не все данные отображены или размер учтенных взносов не соответствует уплаченным, Ноженко рекомендует подать заявление о корректировке сведений.

После этого выплата может быть увеличена, также гражданин сможет получить недополученную пенсию, добавила она.

11 ноября Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, в соответствии с которым ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января следующего года составит 270 месяцев.

Ранее был назван размер минимальной пенсии в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами