Названы продукты, которые должны быть в рационе при отказе от лактозы и глютена

Нутрициолог Гильман: рыба и овощи должны быть в рационе при отказе от лактозы
Shutterstock

Людям, которые решили исключить из рациона лактозу и глютен, важно правильно подходить к выбору разрешенных продуктов, чтобы не столкнуться с дефицитом витаминов и минералов. Об этом kp.ru рассказала российско-британский нутрициолог, эксперт международного биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман.

«Людям с непереносимостью лактозы нужны продукты, содержащие кальций, белок, витамины B12 и D. Например, кальций можно получить из твердых сыров (в 30 г сыра содержится 220 мг кальция)», — отметила эксперт.

Она посоветовала отдавать предпочтение безлактозному молоку или йогуртам, рыбе с костями и зеленым овощам, которые богаты кальцием. Тем, кто не переносит глютен, Гильман порекомендовала включать в рацион гречку, киноа, рис, амарант и овсянку. Однако любые ограничения должны вводиться только после консультации с врачом, заключила она.

Врач-диетолог Марият Мухина до этого говорила, что в России почти каждый второй житель страдает от непереносимости лактозы, когда организм не может усваивать молочный сахар. Отказ от молочных продуктов позволит им значительно улучшить качество жизни, так как это позволит остановить потерю иммунных сил, отметила она.

Ранее сообщалось, что «Афиша Рестораны» запустила проект для людей с ограничениями в питании.

