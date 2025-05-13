Врач: каждому второму россиянину нужно отказаться от молочных продуктов

В России почти каждый второй житель страдает от непереносимости лактозы, когда организм не может усваивать молочный сахар. Отказ от молочных продуктов позволит им значительно улучшить качество жизни, так как это позволит остановить потерю иммунных сил, рассказала в эфире НСН врач-диетолог Марият Мухина.

По словам врача, сегодня непереносимость лактозы выявляется у огромного количества людей благодаря появлению анализа на иммуноглобулин G. Началось все с привычки родителей кормить полугодовалых детей творогом, кефиром и молоком. Сегодня педиатры так делать не советуют – они рекомендуют кормить малышей только грудным молоком, постепенно вводя прикормы, а на молочные продукты переходить в последнюю очередь. Из-за слишком раннего потребления молочки организм детей начинает воспринимать ее как чужеродный белок, на который срабатывает иммунитет.

«Получается, что вместо того, чтобы продукт насыщал и питал организм, он забирает иммунные силы. Мы сейчас чуть ли не у каждого второго встречаем лактозную непереносимость», — пояснила диетолог.

Она напомнила, что заменить молочные продукты можно другими – сегодня альтернатив очень много. Например, это овсяное, миндальное, кунжутное, рисовое, соевое молоко. При непереносимости лактозы переход на эти продукты помогает избавиться от различных заболеваний ЖКТ, отметила Мухина.

«Кроме того, люди с непереносимостью лактозы, отказавшиеся от молочных продуктов, становятся более устойчивыми к различным респираторным сезонным инфекциям, у них меньше болят суставы, она в принципе становятся более активными», — добавила врач.

Напомним, врачи отмечают, что болезненные ощущения в желудке, повышенное газообразование и спазмы после употребления молока могут свидетельствовать о непереносимости лактозы. Организм плохо воспринимает молочные продукты из-за недостатка фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар на две молекулы моносахаридов — глюкозу и галактозу. Если лактоза не усвоилась в тонком кишечнике, она поступает в толстый, вызывая вздутие и метеоризм.

Ранее был назван вид молока, помогающий снижать кровяное давление.