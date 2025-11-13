Появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Бесследное исчезновение супругов Усольцевых и их пятилетней дочери в тайге могло быть связано с ударом молнии. Об этом «Ленте.ру» рассказал опытный путешественник, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт.

Он рассказал, как один из его друзей отправился в поход в горы на юге Красноярского края вместе с напарницей. Когда они забрались на одну из гор, то внезапно начался дождь и ударила молния.

По словам Тайганавта, в результате произошедшего его друг получил ожоги, а напарница не выжила.

Путешественник добавил, что вышли в поход они при хорошей погоде, а предсказать произошедшее было невозможно.

12 октября в Красноярском крае завершились активные поиски семьи, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Главу семейства Усольцевых, его жену и пятилетнюю дочь искали профессионалы, аттестованные спасатели и волонтеры. Поиски семьи были сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Местные жители уже прозвали место исчезновения «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи.

Ранее сын Усольцевых дал противоречивые показания о пропаже семьи.