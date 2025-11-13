Следователи изъяли машину пропавших в тайге Усольцевых

Машину, на которой пропавшая семья Усольцевых отправилась в турпоход под Красноярском, изъята как вещественное доказательство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.

Источник в ведомстве рассказал, что автомобиль Skoda Kodiaq зарегистрирован на компанию, где работал глава семьи. Машина важна в том числе для сбора генетического материала. В бардачке автомобиля нашли 300 тыс. руб. и передали дочери мужчины от первого брака.

По словам родственников, Усольцев часто оставлял большие суммы денег в машине. В СК уже провели две генетические экспертизы и допросили более 60 человек. Официальной остается версия о несчастном случае с Усольцевыми.

12 октября в Красноярском крае завершились активные поиски семьи, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Главу семейства Усольцевых, его жену и пятилетнюю дочь искали профессионалы, аттестованные спасатели и волонтеры. Поиски семьи были сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Местные жители уже прозвали место исчезновения «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи.

Ранее сын Усольцевых дал противоречивые показания о пропаже семьи.