Аэропорты Калуги, Грозного и Владикавказа возобновили работу

Росавиация: сняты ограничения в аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа
В аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа сняли ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Во время действия ограничений на запасной аэродром «ушли»: один самолет, который выполнял рейс во Владикавказ; один лайнер, выполнявший рейс в Грозный.

Представитель Росавиации отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого представитель Федерального агентства воздушного транспорта сообщил о том, что аэропорт в Орске возобновил работу в штатном режиме после временного введения ограничений.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее над российскими регионами уничтожили 37 беспилотников за ночь.

