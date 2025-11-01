На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-президент США Вэнс в шутку напомнил о перепалке Зеленского с Трампом

Вице-президент США упомянул ссору с Овальном кабинете в поздравлении на Хэллоуин
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс упомянул перепалку представителей команды президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в поздравлении на Хэллоуин. Видеообращение политика к празднику было выложено в социальных сетях.

«Счастливого Хэллоуина всем! Не забудьте говорить спасибо, когда будете выпрашивать сладости», — заявил он.

До этого Вэнс назвал требование говорить спасибо за помощь США, высказанное в Овальном кабинете Зеленскому, самым известным, что он делал. Он также отметил, что после перепалки украинский лидер стал «уважительнее» относиться к США.

28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом.

В дальнейшем два лидера встретились еще два раза — 18 августа и 17 октября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-президент США рассказал о привычке Трампа будить всех в самолете.

Ссора Трампа и Зеленского
