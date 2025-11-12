На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чувашии троллейбус сбил ребенка, пострадавшего не спасли

В Новочеркасске мальчик попал под колеса троллейбуса и не выжил
Telegram-канал Госавтоинспекция ЧУВАШИИ

Ребенок из Новочебоксарска получил серьезные травмы во время аварии с участием троллейбуса. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на улице Строителей. На кадрах видно, как десятилетний школьник переходит дорогу прямо перед едущим транспортом. При этом он с кем-то разговаривает по телефону. В какой-то момент его сбивают.

«По первоначальной информации, ребенок в момент ДТП переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», – говорится в публикации.

Прибывшие на место медики спасти пострадавшего не смогли. На данный момент сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

Известно, что школьник учился в четвертом классе. В день инцидента он шел на занятие в кружок.

До этого в Туле более 20 человек пострадали в аварии с участием трамвая. Причиной произошедшего стал сход трамвая с рельсов.

Ранее трамвай едва не провалился в «портал в ад» на одной из дорог в Санкт-Петербурге.

