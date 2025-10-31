Рельсы горели, пути развалились. Четыре человека погибли и 21 пострадал в ДТП с трамваем в Туле

Опубликовано видео с места смертельного ДТП с трамваем в Туле

В Туле в результате ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковушек погибли четыре человека и пострадал еще 21. По данным СК РФ, по предварительным данным, трамвай сошел с рельсов, после чего его заднюю часть занесло. СМИ сообщили, что трамвайные пути на этом участке неоднократно горели, а в последнюю неделю жители часто жаловались на качество дорожного полотна. В администрации Тулы опровергли версию о том, что ДТП произошло из-за дефекта путей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Четыре человека погибли, еще 21 пострадал в результате столкновения трамвая с двумя маршрутными такси и двумя легковыми автомобилями в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Детей среди погибших и раненых нет», — уточнил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Как рассказал министр здравоохранения региона Сергей Мухин, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным тульской Госавтоинспекции, ДТП произошло в районе 7:30 утра на Пролетарском мосту около ТРЦ «Макси». Причиной аварии, предварительно, стал сход с рельсов трамвая, следовавшего в центр. Из-за этого заднюю часть занесло, что привело к столкновению с маршрутками. Издание aif.ru со ссылкой на областной Следственный комитет (СК) сообщило, что трамваем управляла женщина. В результате ДТП погибли три пассажира маршрутки и водитель.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Тульская прокуратура также заявила, что проверит организацию перевозки пассажиров городским электрическим транспортом.

Причина ДТП

РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что причиной, по которой трамвай занесло на этом участке, могло стать неисправное дорожное полотно. «Подъем» уточнил, что рельсы на Пролетарском мосту несколько раз горели, а жители на протяжении недели жаловались на состояние дороги. Telegram-канал «Тула. Происшествия» сообщал о задымлении путей 3 октября, возгорании 30 и 31 октября. Последнее, судя по публикации, произошло уже после аварии.

Возгорание рельсов 30 октября в администрации Тулы объяснили обгоранием минусовой клеммы, заявив, что это не представляет угрозы для проезда трамвайных вагонов и автомобилей.

Канал «Тула за рулем» также писал, что 29 октября движение трамваев по Пролетарскому мосту в центр города было остановлено из-за развалившегося трамвайного полотна.

При этом управление транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы опровергло версию о том, что причиной смертельной аварии мог стать дефект трамвайных путей. Кроме того, начальник управления Владимир Маринин заявил, последнее обследование и текущий ремонт участка, на котором произошло ДТП, проводился 29 октября.

Сам трамвай, по словам Маринина, был полностью исправен.

«Сотрудниками МКП «Тулгорэлектротранс» проводится ежедневный осмотр перед выпуском на линию каждого транспортного средства, в том числе и трамваев. Данное транспортное средство было полностью в технически исправном состоянии», — уточнил он.

Еще в прошлом году мэр Тулы Илья Беспалов говорил, что пути на Пролетарском мосту станут следующим объектом, который власти отремонтируют. Тогда же директор «Тулгорэлектротранса» Алексей Марушкин сообщал о наличии проблемных участков на мосту.