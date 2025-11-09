Трамвай едва не провалился в «портал в ад» на одной из дорог в Санкт-Петербурге

Гигантская дыра образовалась на дороге на севере Санкт-Петербурга ночью после прорыва трубы. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», опубликовав кадры с места происшествия.

Инцидент произошел на проспекте Энгельса. Из-за огромной дыры, образовавшейся в асфальте, движение от проспекта Пархоменко до пересечения со 2-м Муринским проспектом было полностью перекрыто. Кроме того, временно изменились маршруты трех трамваев и двух автобусов.

Как сообщили в пресс-службе Водоканала, ЧП с провалом асфальта и вытеканием воды на дорогу произошло из-за того, что сторонняя организация при проведении земляных работ повредила трубу диаметром 500 мм.

На видеозаписях, появившихся в сети, видно, что из дыры хлещет вода. По данным Telegram-канала Mash на Мойке, в образовавшийся на дороге «портал в ад» едва не упал трамвай. На место происшествия были вызваны экстренные службы, которые занимались устранением аварии. Опасную часть дороги оградили для безопасности пешеходов и автомобилистов. Дома, расположенные неподалеку от места ЧП, подключили к системе временного водоснабжения.

Ранее в России предложили отменять водителям штрафы, полученные из-за ям на дороге.