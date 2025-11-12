В Петербурге задержали пресс-секретаря полиции

Пресс-секретаря полиции Санкт-Петербурга Вячеслава Степченко задержали за взятку от новостного паблика. Об этом сообщило местное издание «Фонтанка».

По данным издания, мужчина с 2022 года ежедневно присылал новостному порталу «Конкретно.ру» сводки происшествий и записи с камер видеонаблюдения. По этому подозрению он был арестован на двое суток.

По данным 78 канала, за прошедшие три года он получил за эти услуги около 660 тыс. рублей. Предполагается, что средства Степченко передавал редактор портала «Конкретно.ру» Кирилл Метелев.

11 ноября «Фонтанка» писала, что Метелева совместно с медиаменеджером Александром Гладышевым подозревают в вымогательстве денежных средств у бывшего кандидата в губернаторы Петербурга Марии Михайловой. Их обвиняют в том, что они требовали от Михайловой выплатить им 10 тысяч долларов за молчание.

