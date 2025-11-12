На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали пресс-секретаря полиции

«Фонтанка»: пресс-секретаря полиции Петербурга Степченко задержали за взятку
true
true
true
close
МВД Медиа

Пресс-секретаря полиции Санкт-Петербурга Вячеслава Степченко задержали за взятку от новостного паблика. Об этом сообщило местное издание «Фонтанка».

По данным издания, мужчина с 2022 года ежедневно присылал новостному порталу «Конкретно.ру» сводки происшествий и записи с камер видеонаблюдения. По этому подозрению он был арестован на двое суток.

По данным 78 канала, за прошедшие три года он получил за эти услуги около 660 тыс. рублей. Предполагается, что средства Степченко передавал редактор портала «Конкретно.ру» Кирилл Метелев.

11 ноября «Фонтанка» писала, что Метелева совместно с медиаменеджером Александром Гладышевым подозревают в вымогательстве денежных средств у бывшего кандидата в губернаторы Петербурга Марии Михайловой. Их обвиняют в том, что они требовали от Михайловой выплатить им 10 тысяч долларов за молчание.

Ранее россиянам рассказали, что нужно сделать, если гаишник намекает на взятку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами