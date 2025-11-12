Названы цены на новогодние украшения в Госдуме

В Госдуме стартовала продажа первых елочных игрушек и украшений в этом году. Стоимость фарфоровой новогодней елки высотой в 30 сантиметров составляет 130 тысяч рублей. Об этом сообщил Life.ru.

Среди эксклюзивных товаров оказались салатницы и тарелки, а также конфетница в виде Деда Мороза стоимостью 5400 рублей.

Отмечается, что цена за елочные украшения, среди которых «Звезда», «Матрешка», фигурки «Девочка с зайчиком» и «Мальчик с санками», варьируется от 1050 до 3300 рублей за одну позицию. Стандартные шары в черном и белом цветах, на которых изображен герб Российской Федерации, можно приобрести за сумму от 950 до 1250 рублей за штуку.

Потомственный антиквар, коллекционер, искусствовед Екатерина Буркова до этого рассказала, что новогодние елочные игрушки, выпущенные в СССР в период с 1936 по 1970 год, имеют историческую и культурную ценность, которая влияет на их стоимость. По ее словам, тогда они делались вручную, поэтому в хорошем состоянии сейчас они могут стоить от 3 до 5 тыс. рублей за штуку.

