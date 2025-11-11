Стало известно, во сколько россиянам обойдется наряд для новогоднего корпоратива

Новогодний корпоратив запланирован у 23% россиян, причем большинство работников (58%) планируют отметить праздник ужином в кафе или ресторане. На свой образ для праздника с коллегами в среднем жители потратят 6,5 тыс. рублей – эта сумма включает в себя затраты на наряд, обувь, прическу и макияж, передает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Уложиться в 5 тыс. рублей при подготовке своего праздничного образа для корпоратива планируют 43% россиян, до 10 тыс. рублей готовы потратить 27% опрошенных, а еще 14% признались, что их образ обойдется дороже.

Что касается формата праздника, то в большинстве случаев сотрудники компаний планируют провести дискотеку и танцы (53%), каждый второй корпоратив включает в себя игры, конкурсы, а каждый третий (37%) предполагает приглашение ведущего с праздничной программой. Порядка 24% компаний ходят в караоке, чуть меньше (21%) проводят фотосессии и квизы (19%). Еще 18% предпочитают просто общение за столом с угощениями, отмечают исследователи.

Корпоратив в виде ужина в ресторане или кафе проводят 58% компаний. Интересно, что в большинстве случаев такие торжества не предполагают никакого дресс-кода – об этом сообщили 73% респондентов, отметив, что предпочитают свободный стиль одежды для праздников с коллегами.

Исследование аналитиков «Авито» подготовлено на основе опроса 10 тыс. жителей России.

Напомним, до этого более половины работающих россиян (61%) признались, что предпочитают не задерживаться на новогодних вечеринках с коллегами, чтобы не попасть в компрометирующие истории, а 11% уносят с таких мероприятий с собой домой еду в контейнерах. Как выяснили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, 46% россиян предпочли бы получить премию вместо вечеринки17% видят в мероприятии хороший повод для неформального общения с коллегами, а каждый десятый считает, что работу и развлечения нужно разделять, поэтому посещает корпоративы редко. Только 7% признались, что с радостью готовятся к мероприятию, заранее выбирая костюмы и предвкушая праздник.

Ранее россияне рассказали, за что им было стыдно на новогодних корпоративах.