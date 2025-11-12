Россиянам рассказали о самых ценных новогодних игрушках времен СССР

Новогодние елочные игрушки, выпущенные в СССР в период с 1936 по 1970 год, имеют историческую и культурную ценность, которая влияет на их стоимость. Об этом »Москве 24» рассказала потомственный антиквар, коллекционер, искусствовед Екатерина Буркова.

Она напомнила, что тогда они делались вручную, в хорошем состоянии сейчас они могут стоить от 3 до 5 тыс. рублей за штуку.

«Однако, безусловно, выпускались и редкие наборы, как, например, «Чиполлино». И если игрушка главного героя в хорошей сохранности стоит 5–7 тыс. рублей, то более редкие экземпляры из данной коллекции, например «Генерал-мышь», уже доходят по стоимости и до 50 тыс.», — добавила Буркова.

По ее словам, в те времена также выпускали игрушки, приуроченные к знаменательным событиям. Так, например, в 1939 году к сельскохозяйственной выставке изготовили набор различных животных, посвященный этому мероприятию, цена которого теперь может доходить 500–600 тыс. рублей.

Накануне сообщалось, что москвичи и гости столицы смогут приобрести новогодние товары от столичных брендов в магазинах «Сделано в Москве». На полках магазинов появятся елочные игрушки, сувениры, косметика и украшения для Нового года. Организаторы проекта «Сделано в Москве» отметили, что с 11 по 17 ноября на сайте проекта пройдет отбор среди московских производителей одежды, декора, косметики, игрушек и другой продукции к Новому году.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется наряд для новогоднего корпоратива.