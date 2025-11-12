На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка проломила голову сопернице пивным бокалом

Девушка из Челябинска разбила пивной бокал о голову соперницы в баре
В Челябинске девушка, разбившая бокал о голову своей соперницы, ответит за содеянное в суде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел 25 января в баре на Тернопольской улице, когда 26-летняя челябинка заметила, что ее знакомый разговаривает с другой посетительницей.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, она подошла к паре и сначала вылила пиво на голову мужчине, а затем ударила девушку пивной кружкой по голове. Стекло разбилось, и пострадавшая получила резаные раны лица, предплечья и кисти. После заживления у нее на лице остались неизгладимые рубцы.

Нападавшую обвинили в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время девушка предстанет перед судом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого россиянин проломил возлюбленной голову табуреткой, обнаружив ее дома у приятеля.

Ранее россиянка переломала ноги новой возлюбленной бывшего мужа и избежала тюрьмы.

