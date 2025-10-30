На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин проломил возлюбленной голову табуреткой, обнаружив ее дома у приятеля

Shutterstock

В Калининграде мужчину подозревают в нападении на возлюбленную с табуреткой из-за ревности. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в квартире приятеля подозреваемого, куда он пришел в гости и внезапно обнаружил там свою избранницу. Предварительно, мужчина, будучи пьяным, в приступе ревности начал избивать женщину руками и ногами, а после этого схватил табуретку и ударил ею возлюбленную по голове.

В результате случившегося женщину доставили в лечебное учреждение, где ей диагностировали массивную черепно-мозговую травму со множественными переломами черепа. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее петербуржец забил знакомого ножкой от табуретки.

