Россиянка переломала ноги новой возлюбленной бывшего мужа и избежала тюрьмы

В Прикамье женщина избила новую избранницу экс-супруга и получила условный срок
Depositphotos

В Прикамье женщине вынесли приговор за избиение своей соперницы. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда.

В день инцидента пермячка вместе с подругами приехала к бывшему мужу, чтобы найти вещи, пропавшие с ее дачи после развода. В квартире находилась новая избранница мужчины, и между женщинами завязалась ссора, которая закончилась потасовкой.

Женщина избила сожительницу экс-супруга, а та в результате получила множественные переломы обеих ног. Нападавшую обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Чусовской городской суд признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года условно.

Потерпевшая обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. Однако Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Ранее российская школьница изрезала спящую мать ножом и избежала реального наказания.

