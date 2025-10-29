Россиянка переломала ноги новой возлюбленной бывшего мужа и избежала тюрьмы

В Прикамье женщине вынесли приговор за избиение своей соперницы. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда.

В день инцидента пермячка вместе с подругами приехала к бывшему мужу, чтобы найти вещи, пропавшие с ее дачи после развода. В квартире находилась новая избранница мужчины, и между женщинами завязалась ссора, которая закончилась потасовкой.

Женщина избила сожительницу экс-супруга, а та в результате получила множественные переломы обеих ног. Нападавшую обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Чусовской городской суд признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года условно.

Потерпевшая обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. Однако Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

