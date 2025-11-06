На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собаки разорвали младенца, которого мать выкинула в кусты

Shutterstock

В Индии собаки растерзали новорожденного ребенка, которого мать выбросила в кусты. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Местные жители нашли тело младенца, растерзанное бродячими собаками, и передали информацию в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что ребенку, выброшенному в кусты, было один - два дня от роду.

Старший инспектор полиции Хариндер Сингх рассказал, что у младенца взяли образец ДНК. Его сравнят с биоматериалом женщины, которая проходит по делу о расправе над ребенком в качестве подозреваемой. По версии правоохранителей, от младенца могла избавиться незамужняя женщина.

Ранее в Индии мужчина изнасиловал младенца, расправился с ним и закопал в поле.

