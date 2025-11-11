Глава «Росатома» рассказал о работе по пуску первого блока Курской АЭС-2

Лихачев: работа по пуску первого блока Курской АЭС-2 идет по плану

Работа по пуску энергоблока №1 Курской АЭС-2 идет целиком по плану. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Работа на Курской станции идет абсолютно по плану с учетом военно-политической обстановки», — подчеркнул он.

В ночь на 26 сентября в небе над Курской АЭС-2 сбили украинский боевой беспилотный летательный аппарат. Как рассказали в пресс-службе «Росэнергоатома», при падении на землю дрон зацепил одно из вспомогательных зданий станции замещения.

В результате были повреждены стены. Никто из людей не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Инцидент не оказал влияния на работу предприятия и график сооружения новых энергоблоков.

В «Росэнергоатома» тогда добавили, что Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в районе станции находится в пределах естественных значений.

