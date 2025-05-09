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Медики рассказали об уязвимости женщин перед ХОБЛ

BMJ Open Respiratory Research: ХОБЛ на 50% чаще развивается у женщин
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Анна Король/Пресс-служба НГУ

Американские медики выяснили, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), тяжелое заболевание органов дыхания, на 50% чаще развивается у женщин, даже если они никогда не курили. Об этом говорится в статье в научном журнале BMJ Open Respiratory Research.

Наблюдения исследователей поставили под сомнение идею о том, что высокая распространенность ХОБЛ среди женщин связана с более выраженным негативным действием табачного дыма на ткани их легких. В статье отмечается, что, даже если женщины никогда не курили, они на 62% чаще становились жертвами ХОБЛ, а для пробовавших сигареты женщин этот риск был на 43% выше аналогичного показателя для мужчин.

Междисциплинарная группа исследователей под руководством Александра Штайнберга, доцента Университета штата Вашингтон (Сиэтл, США), провела комплексный анализ данных о распространенности легочных патологий. В работе использовалась информация из National Health Interview Survey – масштабного эпидемиологического проекта, который Национальный центр статистики здравоохранения США ведет с 1957 года. Этот уникальный массив данных включает не только сведения о хронических заболеваниях, но и детальную информацию о привычках и образе жизни респондентов.

8 мая ученые из Института биоинженерии Каталонии и Автономного университета Барселоны раскрыли механизм, по которому совместное заражение Mycobacterium abscessus и Pseudomonas aeruginosa подавляет иммунный ответ и усугубляет течение респираторных заболеваний.

Ранее ученые разработали простой метод выявления заболеваний почек с помощью обычной медицинской маски.

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