Владимирского экс-министра обвинили в лоббировании медицинской фирмы

СК: экс-главе минздрава Владимирской области Янину предъявили обвинение
Максим Блинов/РИА Новости

Бывшему министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину предъявили обвинение в превышении полномочий из корыстной заинтересованности. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, речь идет об инциденте, произошедшем прошлой осенью.

«Обвиняемый, являясь министром здравоохранения Владимирской области, при организации закупок для нужд тринадцати медицинских организаций региона 42-х наркозно-дыхательных аппаратов, лоббировал интересы конкретной коммерческой фирмы, за что получил от ее представителя в подарок бытовую технику», — говорится в сообщении.

При этом медицинское оборудование было поставлено по завышенной стоимости. Ущерб бюджету составил около 53 млн рублей, уточнили в ведомстве.

На данный момент бывший чиновник находится под стражей

Сейчас следователи изучают изъятые документы, проводят допросы свидетелей и выполняют иные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.

Об избрании меры пресечения Янину сообщало ТАСС 12 ноября. Ближайшие два месяца он проведет за решеткой.

Ранее в Новосибирске министра ЖКХ Архипова приговорили к 1,5 года колонии.

