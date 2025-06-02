В Новосибирске министра ЖКХ Архипова приговорили к 1,5 года колонии

Суд в Новосибирске приговорил министра ЖКХ Архипова к 1,5 года колонии

Центральный районный суд Новосибирска приговорил министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова к полутора годам колонии, сообщает РИА Новости.

Однако Архипов не будет отбывать наказание в колонии «в связи с отбытием».

«Признать Архипова Дениса Николаевича виновным... Назначить наказание в виде одного года шести месяцев исправительной колонии общего режима. От отбывания наказания Архипова освободить в связи с его полным отбытием», — сказала судья Елена Хусиханова.

Архипова признали виновным в злоупотреблении полномочиями по статье 285 УК РФ, ущерб бюджету Новосибирской области от его преступных действий оценивается в 220 млн 174 тысячи рублей. Отмечается, что в срок отбывания наказания зачтено время нахождения Архипова под стражей и под домашним арестом.

До этого начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова арестовали на два месяца.

Меру пресечения избрал Заельцовский районный суд Новосибирска. Инстанция постановила поместить мужчину в СИЗО до 27 июля текущего года, при этом решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Новосибирске суд изъял у бывшего полицейского 14 машин и 15 объектов недвижимости.