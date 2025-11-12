На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустину рассказали о новых хитростях хакеров в атаках против России

Премьеру Мишустину рассказали, что хакеры стали умнее в атаках против России
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Хакеры в кибератаках против России стали умнее и пытаются атаковать системы через подрядчиков, рассказал генеральный директор ПАО Positive Technologies Денис Баранов премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во время осмотра выставки форума «Цифровые решения». Об этом сообщает ТАСС.

Баранов пояснил, что хакеры сейчас приходят к пониманию, что нужно ломать не крупные объекты, а заходить через подрядчиков. К примеру, «условно ломать какой-нибудь Центробанк тяжело», но можно взломать одного из подрядчиков и с помощью VPN «заскочить внутрь».

Он отметил, что сейчас в России отслеживается два тренда хакерских атак против России — это рост количества атак, а также их усложнение. Именно это стало причиной того, что компания перешла к созданию цифровых двойников, отметил Баранов.

Михаил Мишустин пожелал, чтобы ни одна из атак на действующие системы жизнеобеспечения не увенчалась у злоумышленников успехом.

До этого премьер-министр анонсировал закон, который направлен на защиту интересов людей, использующих маркетплейсы, а также бизнесменов, продающих свои товары на площадках. Предполагается, что закон вступит в силу в октябре 2026 года.

Ранее российские хакеры получили доступ к главному мессенджеру ВСУ.

