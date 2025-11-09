Российские хакеры получили доступ к главному мессенджеру ВСУ

Российские хакеры взломали мессенджер Sonata, который является ключевым инструментом коммуникации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, через этот мессенджер украинские военные докладывали оперативную обстановку на фронте и передавали данные о перемещениях подразделений. Отмечается, что во взломе Sonata участвовали киберспециалисты из PalachPro и Eye Of Sauron. Им удалось это сделать, несмотря на то, что у командования ВСУ были индивидуальные QR-коды для активации программы, которые не разрешалось никому передавать.

Известно, что мессенджер разработала украинская компания Dolya Communication Systems, которая входит в американо-украинский деловой совет и занимается экспортно-импортными операциями военного назначения. Она же — партнер американской корпорации Motorola Solutions. Dolya Communication Systems сотрудничает не только с ВСУ, но и со Службой безопасности Украины (СБУ) и с Нацгвардией Украины.

До этого российские хакеры получили доступ к основной программе ВСУ по управлению войсками, мониторингу позиций и перемещения подразделений Вооруженных сил РФ. По данным Mash, программа под названием «Дельта» — основной тактический инструмент украинских военнослужащих. Она вошла в эксплуатацию ВСУ в 2023 году, вскоре Киев одобрил ее вывод в интернет-облако за пределами страны во избежание кибератак.

Во взломе программы участвовали хакеры из KillNet, PalachPro и Beregini. В ней в том числе отображалась карта в режиме реального времени: транслировались данные с дронов, спутников и информация от разведки.

Ранее интимные фото помогли российским хакерам узнать местоположение бригады ВСУ.