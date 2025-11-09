На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские хакеры получили доступ к главному мессенджеру ВСУ

Mash: хакеры взломали мессенджер ВСУ Sonata с данными о ситуации на фронте
true
true
true
close
Shutterstock AI/FOTODOM

Российские хакеры взломали мессенджер Sonata, который является ключевым инструментом коммуникации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, через этот мессенджер украинские военные докладывали оперативную обстановку на фронте и передавали данные о перемещениях подразделений. Отмечается, что во взломе Sonata участвовали киберспециалисты из PalachPro и Eye Of Sauron. Им удалось это сделать, несмотря на то, что у командования ВСУ были индивидуальные QR-коды для активации программы, которые не разрешалось никому передавать.

Известно, что мессенджер разработала украинская компания Dolya Communication Systems, которая входит в американо-украинский деловой совет и занимается экспортно-импортными операциями военного назначения. Она же — партнер американской корпорации Motorola Solutions. Dolya Communication Systems сотрудничает не только с ВСУ, но и со Службой безопасности Украины (СБУ) и с Нацгвардией Украины.

До этого российские хакеры получили доступ к основной программе ВСУ по управлению войсками, мониторингу позиций и перемещения подразделений Вооруженных сил РФ. По данным Mash, программа под названием «Дельта» — основной тактический инструмент украинских военнослужащих. Она вошла в эксплуатацию ВСУ в 2023 году, вскоре Киев одобрил ее вывод в интернет-облако за пределами страны во избежание кибератак.

Во взломе программы участвовали хакеры из KillNet, PalachPro и Beregini. В ней в том числе отображалась карта в режиме реального времени: транслировались данные с дронов, спутников и информация от разведки.

Ранее интимные фото помогли российским хакерам узнать местоположение бригады ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами