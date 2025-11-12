Директора медучилища в Дагестане арестовали по делу о даче взятки

Директора медучилища арестовали в Дагестане по делу о даче взятки сотруднику ФСБ

Директор Кизлярского медицинского училища в Дагестане, задержанный по подозрению в даче взятки сотруднику республиканского управления ФСБ России, арестован до 10 января. Об этом сообщили в суде, пишет РИА Новости.

«Рассмотрев материал, суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 10 января 2026 года», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно о задержании директора учреждения. Из материалов дела следует, что подозреваемый передал взятку сотруднику УФСБ за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности училища.

