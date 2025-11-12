На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кузбассе замглавы филармонии обвинили во взяточничестве

СК предъявил обвинение замглавы кузбасской филармонии за крупную взятку
Следственные органы СК России по Кемеровской области – Кузбассу предъявили обвинение заместителю генерального директора по концертной работе автономного учреждения культуры «Филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова» в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в декабре 2023 года фигурантка, используя служебное положение, получила от генерального директора коммерческой организации 130 тысяч рублей за незаконное содействие в заключении договора на техническое обеспечение учреждения световым оборудованием, контроль за его оплатой и общее покровительство по службе.

Преступная деятельность была выявлена в ходе совместной работы Следственного комитета, УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Женщина была задержана следователем, при этом по месту ее работы и проживания, при поддержке Росгвардии, проведены обыски. Во время мероприятий изъято более 600 тысяч рублей наличными и документы, имеющие значение для расследования.

Ранее правоохранители рассказали детали получения взятки депутатом Вороновским.

