Врач рассказал о причинах высокого пульса в состоянии покоя

Эмоциональные переживания, недостаток кислорода, изменения в питании и внутреннее кровотечение могут быть причинами учащенного пульса в состоянии покоя, без предварительной физической нагрузки. Об этом RT рассказал врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он уточнил, что такое явление может быть и фоновым состоянием — в этом случае люди живут с ним постоянно.

«Бывает такое, когда никаких предвестников нет, а пульс высокий… Дело в том, что есть определенная норма. Что считать высоким пульсом? 80 — это пульс высокий. Но это еще верхняя граница нормы», — отметил Кондрахин.

По его словам, если высокий пульс вызывает беспокойство, лучше обратиться к врачу.

До этого Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что у обычного человека средний пульс при максимальной кардионагрузке должен составлять около 150 ударов в минуту, однако точный показатель зависит от возраста. По словам Кондрахина, если пульс учащается уже в самом начале кардиотренировки, значит сердце не выдерживает нагрузку — это повод обратиться к врачу.

