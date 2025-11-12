На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, можно ли лечить пневмонию дома

Врач Уланкина: решение о способе лечения пневмонии принимает только врач
Shutterstock/FOTODOM

Решение о способе лечения пневмонии принимает только врач на основе оценки состояния пациента, поэтому при подозрении на воспаление легких следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Такой совет в разговоре с РИАМО дала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. Заболевание, по ее словам, может перейти в тяжелую форму всего в течение суток, вызвав дыхательную недостаточность или сепсис.

«Если есть одышка даже в покое, снижается артериальное давление, появляется спутанность сознания или возраст пациента превышает 65 лет, необходима немедленная госпитализация. Особенно это касается людей с сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, сердечной недостаточностью или хроническими болезнями легких», — сказала специалист.

Только своевременное лечение, подобранное по результатам рентгена и анализов, может предотвратить осложнения, отметила она.

Реабилитация после пневмонии требует не меньше внимания, чем само лечение, поскольку необходимо восстановить функции легких и укрепить ослабленный иммунитет. Уланкина советует делать дыхательную гимнастику, а также включить в рацион больше белка (творог, яйца, нежирная рыба) для восстановления легочной ткани и пить достаточное количество жидкости (теплая вода без газа, травяные чаи, морсы с минимальным количеством сахара).

Ранее россиянам объяснили, как отличить пневмонию от ОРВИ.

