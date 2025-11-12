Стала известна причина взрыва в Ачинске, из-за которого пострадала пенсионерка

В Ачинске газовый баллон со средством от насекомых стал причиной взрыва

В Ачинске установили причину взрыва, из-за которого пострадала 72-летняя пенсионерка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за газового баллона объемом 600 мл с веществом для травли насекомых. Пожилая хозяйка квартиры попала в больницу с ожогами тела, ее увезли в бессознательном состоянии.

В результате случившегося в квартире также оказались выбиты окна и разрушена стена, отделяющая ее от соседней квартиры. На момент взрыва кроме пострадавшей в помещении никого не было.

Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме №37 в микрорайоне 3-й Привокзальный. На третьем этаже произошел взрыв, от которого начался пожар.

