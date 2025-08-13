Дело бывшего министра природы Оренбургской области передали в суд

В Оренбургской области дело бывшего главы министерства природы Александра Самбурского, обвиняемого в получении взятки, передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

По данным правоохранителей, экс-глава ведомства, получал от директоров коммерческих фирм, подконтрольных ведомству, взятки в виде имущества за обеспечение их на должности и попустительство на службе.

Бывшему чиновнику, как уточняется, вменяют три эпизода коррупции, произошедшие в период с 2020 по 2024 годы. В качестве одной из взяток Самбурский, как уточнили силовики, получил премиальный автомобиль стоимостью 10 миллионов рублей.

На имущество Самбурского и его родственников наложили арест на сумму более 13,7 миллионов рублей.

Бывший министр природных ресурсов Оренбуржья был задержан 3 августа прошлого года. В отношении бывшего чиновника завели дело о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет заключения.

Александр Самбурский был лишен министерского поста 1 июля 2024 года по инициативе губернатора области Дениса Паслера «в связи с низким темпом решения задач, поставленных перед министерством».

