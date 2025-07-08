Пензенский экс-министр образования предстанет перед судом за коррупцию

Бывшего министра образования Пензенской области Александра Воронкова будут судить за злоупотребление полномочиями и мошенничество на посту главы Бессоновского района. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры области.

Обвинения касаются махинаций с земельными участками в селе Бессоновка.

Как сообщает прокуратура, Воронков, занимая пост главы района, изменил назначение четырех участков земли, чтобы снизить их стоимость и позволить знакомому выкупить их без торгов. Позже эти участки планировалось передать в собственность самому чиновнику. Общий ущерб бюджету, по оценкам следствия, превысил 1,6 млн рублей. Земля площадью более 4 тысяч «квадратов» была выкуплена всего за 658 тыс. рублей при рыночной цене свыше 2,3 млн.

Нарушения выявили сотрудники регионального УФСБ. В итоге материалы дела направили в Бессоновский районный суд. Воронкову грозит до 10 лет лишения свободы.

С 2015 по 2021 год Воронков возглавлял региональное министерство образования, а с 2023 года был главой Бессоновского района. Чиновник работал при правительстве экс-губернатора Ивана Белозерцева, которого в январе прошлого года осудили на 12 лет по обвинению во взяточничестве.

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