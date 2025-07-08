На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пензенский экс-министр образования предстанет перед судом за коррупцию

Бывшего министра Пензенской области Воронкова уличили в земельных махинациях
true
true
true
close
Shutterstock

Бывшего министра образования Пензенской области Александра Воронкова будут судить за злоупотребление полномочиями и мошенничество на посту главы Бессоновского района. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры области.

Обвинения касаются махинаций с земельными участками в селе Бессоновка.

Как сообщает прокуратура, Воронков, занимая пост главы района, изменил назначение четырех участков земли, чтобы снизить их стоимость и позволить знакомому выкупить их без торгов. Позже эти участки планировалось передать в собственность самому чиновнику. Общий ущерб бюджету, по оценкам следствия, превысил 1,6 млн рублей. Земля площадью более 4 тысяч «квадратов» была выкуплена всего за 658 тыс. рублей при рыночной цене свыше 2,3 млн.

Нарушения выявили сотрудники регионального УФСБ. В итоге материалы дела направили в Бессоновский районный суд. Воронкову грозит до 10 лет лишения свободы.

С 2015 по 2021 год Воронков возглавлял региональное министерство образования, а с 2023 года был главой Бессоновского района. Чиновник работал при правительстве экс-губернатора Ивана Белозерцева, которого в январе прошлого года осудили на 12 лет по обвинению во взяточничестве.

Ранее сотрудники МВД нашли более 5 млн рублей у администрации вуза в Дагестане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами