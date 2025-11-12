«Моются под дождем»: стало известно, как родные бойца СВО выживают в свердловской деревне

В Свердловской области бабушка и дедушка участника спецоперации — 93-летний Юрий Шмаков и его супруга, 87-летняя Галина Болотова, остались единственными жителями деревни Шмакова, они проживают в разваливающемся доме без водопровода и бани. Об этом сообщает ЕАН.

По данным агентства, им приходится мыться только летом под дождем, поскольку зимой вода в избе практически замерзает. Дорога от Екатеринбурга до деревни занимает около четырех часов, до соседнего поселка Махнево — пять минут на машине. При этом пешком добраться туда невозможно.

«Мы живем вместе уже 66 лет, ни разу не расходились. У него родители тут жили, и их родители тоже. Раньше здесь был Махневский совхоз, третье отделение. Он был шофером, я работала на ферме. И дояркой была, и бригадиром. Всю жизнь тут прожили. В 90-х годах местную школу закрыли, магазин и гараж тоже убрали. С этого времени люди и стали разъезжаться. Сейчас остались мы вдвоем», — поделилась Болотова.

У супругов было две дочери, одной не стало пять лет назад, вторая — имеет инвалидность и маленькую пенсию, поэтому не может помогать родителям. Женщина добавила, что собирается обратиться за помощью по вопросам улучшения жилищных условий к губернатору Свердловской области Денису Паслеру.

