Россиянина-зоофила депортируют из Черногории после жалоб зоозащитников

Baza: насиловавшего животных гражданина РФ депортируют из Черногории
Shutterstock/Pavel Hlystov

Россиянина депортируют из Черногории из-за насилия над животными. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, несколько лет назад IT-специалист перебрался из Рязани в Черногорию. Спустя некоторое время после переезда он стал регистрировать каналы, где публиковал видео с материалами непристойного характера с участием собак.

На это обратили внимание местные зоозащитники. Увиденное шокировало их, активисты обратились в правоохранительные органы.

«Прокуратура в Подгорице выдала ордер на арест россиянина, но надолго в республике он не останется – уже готовится депортация», – сообщается в публикации.

Известно, что когда мужчина проживал в Рязани, местные зоозащитники также замечали его наклонности. По данным Baza, в тот момент он завел белого алабая.

До этого в подмосковном Томилино неизвестный изнасиловал собаку. По словам хозяйки, животное осталось инвалидом, пережило операцию и ходит в памперсе.

Ранее жителя поселка в Челябинской области заподозрили в изнасиловании собаки.

