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Жителя поселка в Челябинской области заподозрили в изнасиловании собаки

В Челябинской области мужчину заподозрили в изнасиловании соседской собаки
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Shutterstock/Pavel Hlystov

Жители поселка Каолиновый в Челябинской области обвинили соседа в похищении и изнасиловании собак. Об этом сообщает Ura.ru.

Недавно у жительницы поселка пропали сразу три собаки, спустя некоторое время две вернулись домой. Хозяйка отвезла животных в ветклинику, где у одной из собак обнаружили повреждения заднего прохода и раны с вырванной шерстью.

Новость быстро разошлась по поселку, и местные сразу заподозрили в содеянном одного и того же человека. По их версии, мужчина выпил и затащил животное в лес, где избил пса, а затем изнасиловал. Главный подозреваемый своей вины не признал.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили факт регистрации заявления в отделе «Кыштымский». Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента, ведется проверка.

Ранее в Югре неизвестный изнасиловал собаку и вырвал ей зубы.

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