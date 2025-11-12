На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинской области рассказали о ситуации с выдачей систем мониторинга диабетикам

Минздрав: диабетики в Челябинской области обеспечены системами мониторинга
close
Depositphotos

В Челябинской области пациенты с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ) в полном объеме. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом I типа в Челябинской области осуществляется своевременно и в полном объеме. В настоящее время на складах имеется запас на обеспечение до февраля 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что до конца 2025 года в регионе ожидается новая поставка СНМГ. Помимо этого, власти Челябинской области продолжают осуществлять закупки аппаратов в соответствии с потребностью жителей.

В ночь на 12 ноября газета «Известия» сообщила, что пациенты с диабетом не могут получить датчики для непрерывного мониторинга глюкозы не менее чем в восьми регионах России. По данным журналистов, речь шла о Москве, Московской, Ульяновской, Омской, Орловской, Мурманской, Брянской и Челябинской областях, а также Башкирии.

Ранее россиян предупредили об опасности частого использования препаратов от изжоги.

