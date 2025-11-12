В России пациенты с диабетом жалуются на невыдачу систем мониторинга

Пациенты с диабетом не могут получить датчики для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) не менее чем в восьми регионах России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пациентов.

Речь идет о Москве, Московской, Ульяновской, Омской, Орловской, Мурманской, Брянской и Челябинской областях, а также Башкирии.

Датчики НМГ оповещают пациентов о высоком или низком уровне сахара. Взрослых пациентов регионы обеспечивают соответствующими датчиками на льготной основе только по решению врачебных комиссий. Детям и беременным женщинам они выдаются в рамках федеральной программы, отмечается в материале.

По информации издания, в марте текущего года в Москве всем взрослым, которые ранее получали датчики, прекратили их выдавать. В июле 56 москвичей коллективно обратились с жалобой на это в Следственный комитет.

СК возбуждал уголовное дело, однако сразу отменил его. Отвечая на запрос издания, в ведомстве заявили, что получали коллективную жалобу и в данный момент проводится процессуальная проверка.

До этого сообщалось, что в 10 регионах России возникли перебои с обеспечением лекарствами пациентов, страдающих заболеваниями почек.

Ранее россиян предупредили об опасности частого использования препаратов от изжоги.