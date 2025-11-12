Идею сдать россиянам «по дешевке» нераспроданное жилье сочли нереализуемой

Идея депутатов Госдумы сдать малоимущим россиянам нераспроданное жильё по ценам ниже рыночных нереализуема. Застройщики могут сами отдать в аренду такие квартиры по обычной стоимости, плюс в большинстве случаев речь идёт о помещениях с черновой отделкой, которые не годятся для социального найма. Подобные инициативы носят политический характер и заставляют сомневаться в наличии критического мышления у их авторов, заявил НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Главный вопрос в том, а за чей счёт банкет? Если сдавать жильё, которое не выкуплено при сдаче в эксплуатацию нуждающимся, то кто будет финансировать разницу между социальной ставкой найма и реальной рыночной?» — задался вопросом эксперт.

Он также подчеркнул, что при наличии непроданного жилья застройщики могут самостоятельно сдать его в аренду, однако речь идёт о квартирах на первичке, которые, как правило, требуют отделки, ремонта.

«У меня ощущение, что в принципе у депутатов очень тяжело в последнее время с критическим мышлением», — заявил Апрелев, добавив, что такие идеи звучат на «волнах пиара», но не решают настоящих проблем.

Что касается обеспечения жилья малоимущих россиян, то важно стимулировать развитие социального найма, подчеркнул специалист. Он напомнил, что в стратегии развития жилищной политики Минстроя соответствующая инициатива предусматривалась, однако именно она осталась в наиболее уязвимом положении и не была реализована.

«С моей точки зрения, стимулирование социального найма нужно в нынешней ситуации для поддержки малоимущих и других категорий, которые не могут сегодня себе позволить даже льготную ипотеку, исходя из доходов», — заключил Апрелев.

Напомним, с идеей передавать неиспользуемые квартиры, приобретённые государством у строительных компаний, в социальную аренду нуждающимся гражданам выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Предварительно, по его словам, государство должно выкупить эти квартиры по себестоимости. Такая схема позволит застройщикам решить проблему с неликвидом, а гражданам — получить жильё, убеждён парламентарий.

