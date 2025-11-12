Под Новосибирском начала орудовать банда подростков-вымогателей

В поселке Кольцово под Новосибирском начала действовать банда подростков

Группа подростков-вымогателей терроризирует жителей поселка Кольцово под Новосибирском. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на родителей одного из пострадавших.

«Мой сын гулял с друзьями в конце октября. Подъехала компания подростков на авто, они посадили сына и товарищей к себе, вывезли в соседнюю деревню. Мне поступил звонок с просьбой подъехать. Мы приехали, эти подростки начали требовать две тысячи рублей, говорили «сейчас мы вас разденем, заберем машину», — поделилась мама мальчика.

Активисты «Русской общины» рассказали изданию, что группировка является организованной — она структурирована, вооружена, роли в ней распределены. Несмотря на несовершеннолетний возраст, члены банды спокойно садятся за руль автомобиля.

Уточняется также, что преступники занимаются вымогательством посредством угроз и избиений.

Еще одна банда подростков, как выяснилось, действует в Краснодаре. Одна из местных жительниц рассказала, что от этой компании пострадала ее 14-летняя дочь, которой выбили зубы. При этом группировка якобы нападает на сверстников в местах, где нет камер.

Кроме того, школьники якобы воруют, громят подъезды и сливают бензин с припаркованных машин.

