На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве увеличили температуру отопления

Заммэра Москвы Бирюков: температуру отопления в столице увеличили из-за холодов
true
true
true
close
Freepik

Температуру отопления в столице повысили из-за холодов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Было принято решение впервые в текущем отопительном сезоне повысить температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до 76–79 градусов», — заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас среднесуточная температура в столице составляет 3°C, однако она продолжает снижаться.

До этого синоптик Роман Вильфанд утверждал, что в начале ноября температура воздуха в Москве будет стремиться к +10°C. Как он отметил, такая теплая погода по своим климатическим характеристикам больше характерна для первой декады октября.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 11 ноября заявил, что уже в ближайшее время в Москве может выпасть мокрый снег, а после 15 ноября произойдет похолодание.

Ранее москвичей предупредили о возможном формировании снежного покрова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами