В Москве увеличили температуру отопления

Температуру отопления в столице повысили из-за холодов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Было принято решение впервые в текущем отопительном сезоне повысить температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до 76–79 градусов», — заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас среднесуточная температура в столице составляет 3°C, однако она продолжает снижаться.

До этого синоптик Роман Вильфанд утверждал, что в начале ноября температура воздуха в Москве будет стремиться к +10°C. Как он отметил, такая теплая погода по своим климатическим характеристикам больше характерна для первой декады октября.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 11 ноября заявил, что уже в ближайшее время в Москве может выпасть мокрый снег, а после 15 ноября произойдет похолодание.

Ранее москвичей предупредили о возможном формировании снежного покрова.