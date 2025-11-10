Москвичей предупредили о возможном формировании снежного покрова

Временный снежный покров и гололедица могут сформироваться в Москве в конце текущей недели. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

По его словам, с 10 по 16 ноября в российской столице будет преобладать облачная погода с небольшими осадками. При этом 15 ноября в городе может выпасть мокрый снег, есть вероятность формирования неустойчивого снежного покрова высотой до трех сантиметров.

«На дорогах, особенно в ночь на воскресенье, гололедица», — подчеркнул синоптик.

9 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части страны в середине ноября снега не будет. Причина — нехарактерная для последнего месяца осени теплая погода. При этом специалист добавил, что снег может выпасть на юго-западе Сибирского федерального округа.

За три дня до этого Вильфанд обратился к москвичам с призывом сменить летние шины автомобилей на зимние из-за прогнозируемого сильного понижения температуры и осадков. Как он сказал, среднесуточная температура воздуха в столице станет отрицательной, что существенно усложнит передвижение на летней резине.

Ранее метеоролог рассказал, в какие регионы России зима пришла раньше срока.